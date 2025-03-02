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Dilan Polat’ın Evinden Uyuşturucu Çıktı mı? Kimler Kullandı? Sosyal Medya Paylaşımına İhbar Yağdı: Dilan ve Engin Polat Gözaltında!

Dilan Polat’ın Evinden Uyuşturucu Çıktı mı? Kimler Kullandı? Sosyal Medya Paylaşımına İhbar Yağdı: Dilan ve Engin Polat Gözaltında!

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir video, Dilan Polat ve beraberindeki isimlerin uyuşturucu madde kullandığı iddialarını gündeme getirdi. Videonun yayılmasıyla birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kimler Gözaltına Alındı?

Soruşturma kapsamında Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler gece saatlerinde gözaltına alınarak, güvenlik önlemleri eşliğinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Videoda Neler Var?

Söz konusu videoda, Dilan Polat'ın Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylediği, Erdoğan'ın ise "ayağa kalkacak halde olmadığı" şeklinde yanıt verdiği görülüyor. Alper Kürşat Polat sehpayı temizlerken, Engin Polat ise koltukta huzursuz bir şekilde oturuyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, "madde etkisinde oldukları" yönünde yorumlarla hızla yayıldı.

Dilan Polat'tan Dramatik Paylaşım

Gözaltı haberlerinin ardından Dilan Polat, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duygusal bir açıklamada bulundu. Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayacak gücüm de kalmadı. Bittim. Alın götürün beni. Saçımı, kanımı, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni..." sözleriyle yaşadığı zor süreci dile getirdi.

Soruşturma devam ederken, Polat çiftinin ifadelerinin alınacağı ve adli sürecin şekilleneceği belirtiliyor. Kamuoyunun merakla takip ettiği bu olayla ilgili gelişmeler yakından izleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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