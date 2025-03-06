DİSCORD SON DURUM | Discord erişime açıldı mı? Ne zaman açılacak? Discord neden kapatıldı?
Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de mahkeme kararıyla erişimi engellenen Discord, 2025 Mart ayında da gündemdeki yerini koruyor. Kullanıcılar, Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmayacağı konusunda merakla bekleyişini sürdürüyor. Peki, Discord neden kapatıldı? Türkiye’de yeniden erişime açıldı mı? Son durum nedir? Discord tekrar kullanılabilir hale gelecek mi? İşte bu konudaki en son gelişmeler...
Son dönemde, Discord'un açılıp açılmadığı en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.
Özellikle gençler ve çocuklar üzerinde yaşanan taciz ve şantaj gibi olaylarla gündeme gelen mesajlaşma ve dijital platform olan Discord, bu sebeplerle erişime kapatılmıştı ve bir süredir kullanılamıyordu.
DİSCORD NEDEN KAPANMIŞTI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.
DİSCORD AÇILACAK MI?
Discord'un Türkiye'de erişime açıldığı iddia edildi.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Discord'da erişim engeli devam ediyor.Konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
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