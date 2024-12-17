Dışişleri’nden katil İsrail’e Gazze tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından gözardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır.“ ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığından "İsrail'in Gazze'deki saldırılarına" ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki yakın dönemde yaşanan gelişmelerin, "İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu" doğurmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığı ve okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinlinin katledildiği hatırlatıldı.
"Filistin halkının haklarını ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz"
"Keza, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır." denilen açıklamada, Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın bölgenin tamamında hakim olmasını istediği kaydedildi.
Açıklamada, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması çağrısı yapılarak, "Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.
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