Diyanet açıkladı! Emekliye fitre verilir mi? 2025 fitre miktarı ne kadar? Fitre kimlere ve ne zaman verilir?

Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca kişi 2025 fitre miktarını ve emekliye fitre verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, fitre bu yıl kaç TL oldu? Emekliye fitre verilir mi? İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için belirlenen fitre miktarını geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyurdu.

Bu miktar, 2025 Ramazan ayından 2026 Ramazan ayına kadar geçerli olacak. Peki, 2025 fitre miktarı ne kadar oldu? Emekliler fitre verebilir mi? İşte tüm detaylar...

2025 fitre miktarı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamaya göre 2025 yılı fitre miktarı 180 TL olarak belirlendi. Bu miktar, bir kişinin günlük temel gıda ihtiyacını karşılayabilecek minimum tutar olarak hesaplanıyor. Vatandaşlar, belirlenen miktarın altında olmamak kaydıyla daha fazla fitre verebilir.

Fitre ne zaman verilir?

Fitre, Ramazan ayı içerisinde veya en geç bayram namazından önce verilmelidir. Ancak, ihtiyaç sahiplerine erken ulaşması için Ramazan başlamadan da verilebilir.

Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

Fitre verilebilecek kişiler:

İhtiyaç sahibi olan akrabalar

Fakir ve muhtaç kimseler

Öğrenciler, yetimler, dul kadınlar

Borçlu olup ödeme zorluğu çekenler

Fitre verilemeyecek kişiler:

Anne, baba, büyükanne, büyükbaba

Çocuklar ve torunlara

Zenginler ve fitreyi veren kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

Peki emekliye fitre verilir mi?

Alo 190 Diyanet fetva hattı, fitrenin asgari ücretli veya emekli maaşıyla geçinen kişilere de verilebileceğini açıkladı.

Diyanet fetva hattı, fitrenin kimlere verilebileceğine ilişkin soruya, "Ramazan ayında fitre asgari ücretli ya da emekli maaşı alan birinin geçinemediğini düşünüyorsanız, yan geliri yoksa evi kiraysa ya da evi varsa bile yakıtını vs. ödeyemiyorsa verebilirsiniz” dedi. Yanıtta "Ama bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerden olmaması şartıyla” cümlesine de yer verildi.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi