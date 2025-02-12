Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat 2025 Perşembe Diyarbakır’da okul var mı, yok mu? Diyarbakır valiliği açıklama yaptı mı?

Diyarbakır’da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı henüz netleşmedi. Şu an için Diyarbakır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da, öğrenciler ve veliler, güncel duyuruları takip ederek konuya dair bilgilere ulaşabilirler. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı hakkında duyuru yapılması bekleniyor.

Diyarbakır'da 13 Şubat 2025 Okullar Tatil mi?

Diyarbakır'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Öğrenciler ve veliler, Diyarbakır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılacak duyuruları takip ederek bu konuda güncel bilgilere ulaşabilirler.

Diyarbakır'da 13 Şubat 2025 Okul Var mı, Yok mu?

Şu an için Diyarbakır'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, öğrenciler ve veliler bu açıklamalara göre hareket edebilirler.

Diyarbakır Valiliği Açıklama Yaptı mı?

Diyarbakır Valiliği, 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmamıştır. Eğitimle ilgili resmi bilgilere, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Diyarbakır'da 13 Şubat 2025 Hava Durumu

Diyarbakır'da 13 Şubat 2025 Okullar Tatil Edildi mi?

Diyarbakır'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmamıştır. Güncel bilgiler ve duyurular, Diyarbakır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

Kaynak: Haber Merkezi