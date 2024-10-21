Dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltında!

Dudak dudağa saniyelerce öpüşen öz kız kardeşler Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı.

Güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve Engin Polat, bir yıl hapis yatmadan tahliye oldu. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları odağındaki Polat ailesi tahliye olduktan sonra da şatafatlı hayatlarına kaldıkları yerden devam etti.

MEKAN KAPATIP DOYASIYA EĞLENDİLER

Dilan Polat, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tahliye partisi düzenledi. İlçede bir eğlence mekanını kapatan Dilan Polat, doyasıya eğlendi. Sahneye çıkıp şarkı da söyledi.

SANİYELERCE DUDAK DUDAĞA ÖPÜŞTÜLER

Dilan Polat, sahneye davet ettiği ve kokain kullandığını canlı yayında itiraf eden öz kız kardeşi Sıla Polat'ı saniyelerce dudaklarından öptü.

GÖZALTINDALAR

Öz kız kardeşler hakkında resen soruşturma başlatıldı. Hayasızca hareketlerden haklarında soruşturma açılan Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi