Ebru Gündeş konseri hakkında açıklama: “69 milyon değil 44 milyon 937 TL veriyoruz’’
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş’e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil ’KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira’dır“ açıklamasında bulundu.
ABB, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Cumhuriyetin 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası üzerine sosyal medya uygulaması X üzerinden açıklama yaptı. ABB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil "KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira”dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş'in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100'e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.
Yapılan açıklamada, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'de açıklama yapacağı belirtildi.
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