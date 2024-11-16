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Elektrik faturalarına yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı

Elektrik faturalarına yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tüketim gruplarına göre enerji tedarik tarifelerinde sübvansiyon değişikliği kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Elektrik faturalarındaki yeni tarife dönemi, 1 Ocak 2025 itibarıyla başlıyor.

Bu tarihten itibaren yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaat olan tüketiciler, devlet sübvansiyonlarından yararlanamayacak. Ancak camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

ABONELERİN YÜZDE 3'Ü ETKİLENECEK
Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi var. Bu durumda tüm mesken abonelerinin sedece yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecek.

Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi.

Bu limite göre Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

BAKAN BAYRAKTAR AÇIKLAMIŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı.

Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturalar gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonesi etkilenecek. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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