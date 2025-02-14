Erdoğan’ın Asya turuna bölgesel işbirliği ve dayanışma damgasını vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı kapsayan ziyaretlerinde enerji, madencilik, savunma sanayisi gibi alanlarda işbirlikleri öne çıkarken, toplam 48 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turu kapsamında ilk olarak Malezya'yı ziyaret etti.

Erdoğan, "Malezya ve Türkiye Cumhuriyeti iki ülke, tek yürektir." diyen Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından samimi bir havada karşılandı.

Malezya ile 11 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim huzurunda iki ülke arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere 11 anlaşma imzalandı.

İki liderin ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir." derken, Malezya Başbakanı Enver de Türkiye'nin Gazze'ye insani desteğini övdü.

Enver, "Gazze konusunda, Filistin konusunda, oranın yeniden inşası konusunda Türkiye şu ana kadar bir liderlik ortaya koymuş durumda. Bildiğim başka bir ülke bu kadarını yapmadı." dedi.

"İkili ilişkileri ve stratejik işbirliğini geliştirme konusunda mutabık" kalınan ziyarette, iki ülke tarafından 36 maddelik ortak açıklama yapıldı.

Diyalog mekanizmalarını daha da güçlendirme kararı alındı

Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletlerin tam üyesi olarak tanınmasına duyulan acil ihtiyacın vurguladığı ve bunun, Filistin-İsrail ihtilafının adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için hayati önem taşıdığını belirtilen ortak açıklamada, diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünü idrak eden Türkiye ve Malezya, siyasi ve diplomatik işbirliği, ticaret ve yatırım, helal endüstrisi, eğitim ve halklar arası ilişkiler, terörle mücadele dahil olmak üzere savunma ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra, çevre, bilim ve teknoloji, teknik işbirliği ve enerji konularında işbirliği gibi kilit alanlarda diyalog mekanizmalarını daha da güçlendirme kararı alındı. Erdoğan'ın ziyareti Malezya basınında geniş yer buldu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından, Erdoğan'a Fahri Doktora Beratı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti. İki lider, "Pamukkale beyazı" rengindeki Togg önünde hatıra fotoğraf çektirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti.

Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından teşekkür videosu da paylaştı. İbrahim, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Müslüman dünyasının lideri, adalet, insan hakları ve sadece Gazze'de değil tüm dünyada barış ve adil çözüm çağrısında bulunan" Erdoğan'ı ağırlamaktan onur duyduklarını vurguladı.

Enver, Erdoğan'ın ziyaretinin ülkesi için "son derece anlamlı ve zenginleştirici" olduğuna işaret ederek, "Siz bizim için çok değerli bir aile dostusunuz. Pek çok Malezyalı sizi tanıyor, hareketlerinizi, hikayenizi izliyor ve açıklamalarınızı çok ciddiye alıyor." açıklamasını yaptı.

İkinci ziyaret Endonezya'ya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın ardından, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya'ya geçti. Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan'a, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez." açıklamasını yaptı.

Başbakan Subianto ve Erdoğan'ın görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Subianto, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı zamanından beri güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı.

Subianto, "Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız." mesajını verirken, Endonezya ve Türkiye arasında savunma sanayisi işbirliği çabalarına daha çok destek vermek istediğine dikkati çekti. Subianto, "2050 yılı Endonezya ve Türkiye ortaklığının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.

Erdoğan, Subianto'yu Antalya'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu 11-13 Nisan'da düzenleyecekleri 4. Antalya Diploması Forumu'na davet ederken, iki ülke arasında savunma sanayisinin öne çıktığı 13 anlaşma imzalandı.

Ziyaret kapsamında, Türkiye ve Endonezya'dan 64 maddelik ortak beyan paylaşıldı. Buna göre, iki lider 10 milyar dolar hacmindeki ikili ticaret hedefine ulaşma kararlarını teyit ederek, bu hedefe, ilk aşamada 2026'ya kadar iki ülke arasında sınırlı tercihli ticaret anlaşması, sonraki aşamada ise Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına (CEPA) yönelik tercihli ticaret planı geliştirilerek ulaşılabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya da Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Erdoğan'ın ziyareti kapsamında düzenlenen yemek sırasında, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun şarkı söylemesi ise dikkati çekti.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, sosyal medya hesabından, yemeğin görüntülerini paylaştı. Paylaşıma göre, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun katıldığı yemekte orkestraya eşlik ederek şarkı söyledi.

Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı Endonezya'ya

ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN'ın, Endonezya'daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek anlaşmalara imza attığı ziyarette, Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı için de anlaşma yapıldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında imzalanan, "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" ile Endonezya'ya 60 Bayraktar TB3 ile 9 Bayraktar AKINCI ihraç edilecek.

Böylece Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilmiş olacak.

Son durak Pakistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya turunun son ziyaretini ise Pakistan'a gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve kalabalık bir heyet karşıladı.

Ziyaret kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya gelen Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de ikili anlaşmaları imzaladı, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"na katıldı. Pakistan ve Türkiye arasında 24 anlaşmaya imza atıldı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin, "Burada çok büyük bir lider (Erdoğan) var, sadece Türkiye'nin değil İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz." ifadesini kullanırken, Erdoğan da "Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye ve Başbakan Şahbaz Şerif'e de Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etti.

Erdoğan'ın adı en işlek otoyol kesimlerinden birine verildi

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki F-8 kavşağını da kapsayan en işlek otoyol kesimlerinden birine verilmesi kararlaştırıldı.

Pakistan hükümeti, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanma anlarının görüntüleri "Dombra" şarkısıyla paylaştı.

Kritik anlaşmaların imzalandığı ve önemli mesajların verildiği Asya turunda, toplam 48 anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA