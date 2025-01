Erdoğan: Üçüncü bir yol yok ya silah bırakacaklar ya gömülecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok“ dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi"

Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, sevenlerine, hayranlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

"Samsun, her zaman güven ve istikrardan yana oldu"

İstiklal baharının ilk çiçeği, milletine müşfik, millet düşmanlarına Karadeniz gibi hırçın olan, şahitlerin, şehitlerin, yiğitlerin şehri Samsun'da, on bir aylık aranın ardından sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Samsun, her zaman güven ve istikrardan yana oldu. Samsun, her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. Samsun her zaman hizmet siyaseti, eser siyaseti dedi. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz. İnşallah, biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak emanetinize gözümüz gibi bakacak Samsun'u her alanda büyütmek için aşkla çalışacağız.

"Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok"

Buradan tüm arkadaşlarıma şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bakınız, bu millet bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet, bizden yatırım bekliyor. Kendisine layıkıyla hizmet etmemizi bekliyor. Her bir dava arkadaşımızın milletin bu beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Unutmayınız, AK Partili kadrolar olarak bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Bizler, şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, hukukunu, onurunu korumak için bu görevleri üstlendik.

Başkaları ne yaparsa yapsın, bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim durmak, duraksamak, rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim içi boş tartışmalarla münakaşayla, polemikle geçirecek tek bir saniyemiz yok. Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri asla yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, beceriksizliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ufuk farkı var, vizyon farkı var.

Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var. Bakın, biz millete hizmet ettikçe büyüyen, güçlenen bir partiyiz. Biz millete hizmeti ibadet olarak gören Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu gibi yine aşkla koşacağız. Her gün bir öncekinden daha fazla terleyeceğiz. Her gün yeni bir insana ulaşacak, yeni bir kalp kazanacak, yeni bir eli sıkacak, şehrimiz, ilçemiz için yeni bir iş ortaya koyacağız.

Eserlerimizle temayüz edeceğiz, projelerimizle konuşulacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Başta Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız olmak üzere bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan heyecanlarını, mücadele azimlerini ve hizmet etme kararlılıklarını en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum. Bu vesile ile seçim sürecindeki özverili, gayretli, samimi çalışmalarından dolayı her kademedeki bütün arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum.

"Bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz"

Sevgili kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım 12 Ekim'de ilçe kongreleriyle startını verdiğimiz 8. olağan kongre sürecimiz 30 Kasım'dan itibaren il kongrelerimizle devam ediyor. Türkiye genelinde kongrelerimizi hamdolsun barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde birbirimize sıkıca kenetlenerek gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, davamızın ve dava arkadaşlığımızın önüne asla geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku, feragat damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, birbirimize sarılarak kardeşliğimizi daha da perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz.

AK Parti Samsun İl Kongremizin de partimiz ve davamız için, hepsinden öte ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samsun'la eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Aksaray İl Kongremizin de başarılı geçmesini, partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Karşımdaki bu güzel ve samimi tablo için bu dostluk ve dayanışma atmosferi için her birinizi tebrik ediyorum.

Allah'ın izniyle şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek aşkımızı, sevdamızı çoğaltarak çok daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Büyük kongremiz milletin sandıkta verdiği mesajların ışığında partimizin ve hareketimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır.

"Bunlara asla prim vermeyeceğiz"

Teşkilatımız içindeki her bir arkadaşımdan her bir gönüldaşımdan bu hassasiyetle önüne bakmasını hassaten istirham ediyorum. Meyve veren ağacı taşlayan maalesef çok olur. Dolayısıyla birileri bizi yolumuzdan alıkoymak, aşkımızı, şevkimizi kırmak için gayret edebilir. Birileri bizi hedeflerimizden koparmak için bizi yılgınlığa bıkkınlığa sürüklemek isteyebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için bize çamur atabilir, bize kara çalabilir, bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Asla itibar etmeyeceğiz. Aramızdaki uyumu koordinasyonu insicamı bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız.

Muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmayacağız. Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiyiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Milletimizi hayalleriyle, hedefleriyle, ülküleriyle buluşturana kadar hep beraber, omuz omuza mücadele edeceğiz.

"Samsun'un hafızası istiklalimizin hafızasıdır"

Gençler Samsun'un hafızası Türkiye'nin hafızasıdır. Samsun'un hafızası istiklalimizin hafızasıdır. Samsun'un hafızası Melik Danişmend Gazilerden Sultan Keykavus ve Alaaddin Keykubatlara Canik Beylerden Gazi Mustafa Kemal'e kadar bu toprakların vatan olma sürecinin hafızasıdır. Samsun'un hafızası aynı zamanda demokrasimizin hafızasıdır. İlk fetih şehitlerinden İstiklal Harbi'mize, istikbal yürüyüşümüzden terörle mücadeleye kadar Samsun binlerce evladını toprağa vermiş milletinin ve vatanının bekası için canını ortaya koymuş bir şehirdir.

Topraklarımızı vatan kılan tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha minnetle anıyor gazilerimize hayırlı bereketli ömürler diliyorum. Öncelikle şunu üzerine basa basa tekrar söylemek istiyorum ne 22 yıllık iktidarlarımız ne de yarım asra ulaşan siyasi hayatımız boyunca aziz şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek gazilerimizi incitecek onların ailelerini rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı.

"O fedakarlık timsallerine layık olmanın peşindeyiz"

Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin bize gösterdiği istikametten asla ayrılmadan yaptık. Bakınız bin yıldır bu toprağa düşenler, ezanımız daha gür sesle okunsun, bayrağımız daha bir gururla dalgalansın, devletimiz ilelebet payidar olsun diye can verdiler. O kahramanlar büyük, güçlü, müreffeh, muteber, bölgesinde ve tüm dünyada sözünün ağırlığı olan bir Türkiye için hayatlarını feda ettiler. İşte biz de tam 22 yıldır sadece bu idealler, bu hedefler için çalışıyoruz. 783 bin kilometrekarenin her karışında kardeşliğin, huzurun, istikrarın egemen olduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye'yi ayağına vurulan bütün prangalardan kurtararak şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme derdindeyiz. Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek o fedakarlık timsallerine layık olmanın peşindeyiz.

"Kim ne derse desin, Türkiye'de kardeşlik kazanacak"

Çocuklarımızın onurlu, huzurlu, kalkınmış bir Türkiye'de refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz. Son 22 yılda hep bu yüksek şuurla hareket ettik. Bin düşündük, bir söyledik, bir adım attık. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını her türlü siyasi mülahazanın üzerinde gördük. Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız daima ülkemizin ali menfaatleri olmuştur. Bugün de tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye yolundaki son engelleri ortadan kaldırmaktır. Allah'ın yardımı, milletimizin de desteğiyle Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Kim ne derse desin, Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak.

"Üçüncü bir yol yok"

Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracak, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Emperyalistlerin 40 sene önce bu milletin başına sardığı terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Burada şunun da bilinmesini isterim. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Türk, Kürt, Arap ayırt etmeksizin artık kimsenin emperyalistlerin bölgesel planlarına taşeronluk yapan teröristlere tahammülü kalmamıştır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Bunun dışında üçüncü bir yol yok.

Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir. Silahın, şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır.

Suni teneffüslerin hiçbiri bölücü örgütü hayata döndüremeyecektir. Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Şunu kimse unutmasın. Biz bin yıldır bu coğrafyadayız, bu topraklarda ev sahibiyiz. Bin yıldır da bu toprakları kanımızla ve terimizle suluyoruz. Allah'ın izniyle daha nice asırlar boyunca burada olacağız. Yine burada özgürce yaşayacağız.

Bin bir umutla, hayalle, niyetle buraya gelenler tasını tarağını toplayıp gittikten sonra biz bu coğrafyada destanlar yazmaya devam edeceğiz. Herkes hesabını buna göre yapmalı. Başkalarının gazıyla, kışkırtmasıyla, yelkenlerini şişirmesiyle hareket etmekten vazgeçmelidir. Yoksa yanlış hesap Bağdat'a bile varamadan geri dönecek birilerinin ellerinde patlayacaktır.

"Şehrimize kazandırdığımız eserlerin değeri 468 milyar lirayı buluyor"

Şehrimize 22 yılda kazandırdığımız eserlerin güncellenmiş değeri 468 milyar lirayı buluyor. Adalette 8 milyar lira, eğitimde 35 milyar lira, gençlik ve sporda 12 milyar lira, sosyal yardımlarda 79 milyar lira, sağlıkta 15 milyar lira, çevre ve şehircilikte 70 milyar lira, ayrıca 8 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 77 milyar lira, tarım ve Ormanda 57 milyar lira, sanayi ve teknolojide 5 milyar lira yatırım, 8 milyar lira yatırımlara verilen destek olmak üzere 14 milyar lira. Enerjide 89 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 11 milyar liralık eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık.

1140 yataklı eğitim araştırma hastanemiz başta olmak üzere toplamda 2 bin 938 yataklı 24 hastane dahil şehrimize 46 adet sağlık tesisi yaptık. 900 yataklı Samsun Şehir ve 350 yataklı Atakum Devlet hastanelerimizle birlikte toplam 5 sağlık tesisimizin inşasına devam ediyoruz. Çevre ve şehircilikte Samsun'da 7 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan üçünü hizmete aldık. Bafra Millet Bahçemizin yapım sürecini başlattık. Canik, Yakakent ve Terme Millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz.

"CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor"

Ulaştırmada Samsun'u Sinop'a ve Sarpa bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz sahil yolunun bütünlüğünü sağladık. Amasya ve Ankara'yı bölünmüş yol ile bağlayarak, Samsun'dan tüm İç Anadolu Bölgesine konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik. Samsun Şehir Hastanesi yolu, Havza Vezirköprü yolu ve Çarşamba Ayvacık yolu gibi 11 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Burada şu gerçeği de tekrar hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz biz şehrimize ve ülkemize yaptığımız tüm bu yatırımları muhalefetin takoz siyasetine rağmen gerçekleştirdik.

CHP, Türkiye'de taş üstüne taş koymadığı gibi sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. İsimler ve yönetimler değişse de CHP'nin hizmet düşmanlığı asla değişmiyor. Şimdi çıkmışlar Çorum'la birlikte Samsun'un da yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Milletvekilleriyle, televizyonlarıyla, gazeteleriyle sosyal medyadaki tetikçi figürleriyle günlerdir demiryolu projesini eleştiriyorlar, karalıyorlar. Kendileri vatandaşa hizmet etmedikleri gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. Onca yıl geçti ama ulaştırma yatırımlarının bir ülke için ne manaya geldiğini CHP zihniyeti bir türlü anlayamadı. Yol demenin ulaşım demek, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demek olduğunu idrak edemediler.

"Ellerine geçirdikleri her fırsatı belediyeleri yağmalamak için kullanıyorlar"

Vizyonsuzluk ve tembellik bünyelerine öyle nüfuz etmiş ki, "istemezük" dışında bir kelime bilmiyorlar. Allah aşkına böyle siyaset olur mu? Her işe bir kulp takmak, çamur atmak muhalefet midir? Bir de utanmadan sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla itham ediyorlar. Siz bizi bırakın da önce kendinize, akraba çiftliğine çevirdiğiniz belediyelerinize bakın. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın. Şişirilmiş konser faturalarına bakın, balya balya dolarlarla yapılan para kulelerine bakın. Ellerine geçirdikleri her fırsatı belediyeleri yağmalamak için kullanıyorlar. Sonra da hükümetimize saldırarak bunun üzerini örtmeye çalışıyorlar. Sayın Özel ve şürekası, Ankara'dan gazel okumayı bıraksın, şayet yürekleri yetiyorsa Çorum'a, Samsun'a, Amasya'ya gelsin, hızlı trene niçin karşı çıktıklarını burada anlatsın. Şayet cesaretleri varsa bu önemli projenin CHP'yi neden bu kadar rahatsız ettiğini gelsin Samsunlu vatandaşlarıma izah etsin.

"Projelerimizden geri adım atmayacağız"

Biz bunlara bakarak projelerimizden geri adım atmayacağız. 293 kilometre uzunluğundaki Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı demir yolu projemizi mutlaka hayata geçireceğiz. Projeyi 120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum, 71 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 102 kilometrelik Merzifon-Samsun olacak şekilde 3 etapta planladık. Kırıkkale-Çorum kesiminin ihalesini de yılın son gününe yetiştirerek Salı günü gerçekleştirdik. Projemiz tamamlandığında Samsun-Ankara arasındaki seyahat süresi 2,5 saate kadar düşecek.

Gelemen-Tekkeköy iltisak hattı projesindeki çalışmalarda son aşamaya geldik, 2025 yılında hizmete alacağız. Ayrıca Samsun'dan Sarp'a uzanan Karadeniz Sahil Demiryolu projesi ile Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımı da sağlamayı planlıyoruz.

"10 adet yeni tramvay aracı daha alacağız"

Samsun, şehir içi tramvay hattı için 2 milyar lira bedel ile tramvay araç filosuna ek olarak 10 adet yeni tramvay aracı daha alacağız. Bu araçların tamamını 2026 yılına kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Samsun şehir hastanesinin raylı sistem bağlantısını sağlayacak 12,5 kilometrelik Samsun Kılıçdede-şehir hastanesi-kamu kampüsü tramvay hattını da bakanlığımız eliyle hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Tarım ve ormanda Dağköy 19 Mayıs Barajını tamamladık. Sulama çalışma işleri sürüyor. İnşallah 2025 yılı sonu bitirip hizmete alacağız. 1,1 milyar lira maliyetli Salı Pazar Barajının yapımı sürüyor. Mert Irmağı'na taşkın kontrol tesisi ve Bafra Ovası sulamasının yapımına da devam ediyoruz. Sadece bu iki projenin yatırım bedeli şu anda 5 milyar lira. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazlasını yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. AK Parti Samsun İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün ilk kongrelerini yapan Aksaray teşkilatımızı da bir kez daha selamlıyor, Rabbim'den başarılar temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.

