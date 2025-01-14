Eski polis dehşet saçtı! Sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı
Sakarya’da daha önceki yıllarda sevgilisi için 3 kez şehri birbirine katarak dehşet saçan eski polis, Adapazarı ilçesinde sevgilisini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, özel harekat polisleriyle yapılan operasyonla gözaltına alındı.
2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa açarak dehşet saçan görevinden ihraç edilen polis T.T., ‘Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cezaevinden çıkan T.T. bu kez de Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023 yılında rehin aldığı sevgilisi I.A. (43) isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, hastaneye sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan I.A.'nın, kendisi için 3 farklı tarihte adeta şehri birbirine katan T.T. hakkındaki şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.
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