Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye’de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8,6 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 100 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı eylülde bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7 iken kadınlarda yüzde 12,3 olarak tahmin edildi.
İstihdam edilenlerin sayısı arttı
İstihdam edilenlerin sayısı eylülde bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.
İşgücü eylülde bir önceki aya göre 131 bin kişi artarak 35 milyon 923 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 37,0 oldu.
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 17,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,5, kadınlarda ise yüzde 24,0 olarak tahmin edildi.
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Yorumlar
HG
Hamit Gündoğdu
4 saat önce
Bu rakamlar gerçekten cok uzakta..ben İstanbuldayım yasayan bir emekliyim.benim eğitimli ve işinin uzmanı oğlum 3 yıldır işsiz.iş var mı? Var.ama nasıl izah edeyim piyasası 70-80 bin TL olan bir işe verilen teklif 30 bin TL. Yol yok,yemek yok ve 6 ay??? garip bir uygulama ile deneme süresi.bu iş mi? oluyor şimdi!!!
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