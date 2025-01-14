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Fahrettin Altun Suriye Enformasyon Bakanı ile görüştü

Fahrettin Altun Suriye Enformasyon Bakanı ile görüştü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye’deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı' ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye'deki yeni hükümet ile Türkiye arasında medya ve iletişim alanında işbirliği dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Altun, medya ve iletişim alanının bu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, Suriye halkının gerçek görüşlerini, uluslararası kamuoyuna doğru bir şekilde aktarmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Kara propaganda, dezenformasyon ve sistematik yalanlara karşı güçlü bir şekilde hareket etmenin de zaruri olduğunun altını çizen Altun, bu konularda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Altun, iletişim alanında işbirliğini somutlaştırmak amacıyla üzere teknik bir uzman heyetin Suriye'ye gelebileceğini ifade etti.

Suriye'deki Yeni Hükümetin Enformasyon Bakanı Muhammed Yakub El-Ömer de Türkiye ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Suriye'nin iletişim alanında Türkiye'yi örnek alarak çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sizlere ve Türkiye'deki kardeşlerimize en zor zamanımızda yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Muhammed Yakup El-Ömer, çalışmaları yakından icra etmek için İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u Suriye'ye davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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