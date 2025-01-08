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Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

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Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı
Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberine emniyetin yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ilk dalgada yakalanarak ev hapisine mahkum edildiği soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüleri mercek altında.

KERİMCAN DA TUTUKLANDI

Bu kapsamda DJ olarak katıldığı bir programda arkasındaki ekranda yasa dışı bahis reklamı yaptığı ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Durmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"REKLAMDAN HABERİM YOKTU"

Durmaz hakkında karar verilemden önce emniyetteki ifadesi ortaya çıkmıştı.

Emniyet güçleri, sosyal medya ünlüsüne Malta'da katıldığı konseri sordu.

Katıldığı konserin, ülkenin en işlek eğlence yerlerinden birinde gerçekleştiğini anlatan Kerimcan Durmaz, DJ performansı sergilediğini, anlaştığı kişilerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yapacaklarından haberdar olmadığını savundu.

Durmaz, "Sahneye çıktığımda arkamda bulunan led de Kerimcan Durmaz logosu bulunmaktaydı. Bunun sahne öncesi bu şekilde olması gerektiğini yetkililere bildirmiştim. Fakat ben sahnemi yaptığım sırada arkamda bulunan led de bahis reklamı dönmüş, bunu sahnem bittiğinde sosyal medyada etiketlenmiş olduğum videolardan fark ettim.” dedi.

"BAĞLANTILARI MENAJERİM KURDU"

Durmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi profilimde sahnede bulunduğum görselleri paylaşırken bu reklamların olmamasına çok dikkat ettim. Kendi hesabımdan bet veya bahis reklamı kesinlikle yapmadım.

Menajerim Tayfun Fişek eğlence mekanında bulunan yetkililerle irtibata geçmesi üzerine buraya giderek sahne aldım. Bağlantıları o kurmuştur. Kendisinin de bet veya bahis reklamlarında haberdar olmadığını düşünüyorum.

Zaten haberi olmuş olsa beni o mekana kesinlikle yollamazdı. Bende sahne almazdım zaten. Kasım ayının ilk haftası Malta ülkesine hem vlog çekmek hem de anlaşmış olduğum mekanda sahneye çıkmak için Samet Demirok isimli arkadaşımla gitmiştim.

Havalimanından orada bulunan bir kişi bizi alarak otele ulaşmamızı sağladı. Akabinde eğlence mekanına gittik ve ben sahne aldım.

Sahne çıkışı otele dönerek ertesi gün havalimanından Türkiye'ye giriş yaptım. Bu süre zarfında orası ile alakalı iletişim kurduğum yetkili kimse olmadı.”

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"KONSER İÇİN 10 BİN EURO ALDIM"

Suçlamaları kabul etmeyen Kerimcan, konser için 10 bin euro ödeme aldığını, ödemenin faturasını beyan edebileceğini de söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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