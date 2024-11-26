FETÖ yöneticilerinden Naci Tosun’un örgüt üyesi oğlu yakalandı
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İstanbul’da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ’nün aranan yöneticilerinden Naci Tosun’un örgüt üyesi avukat oğlu Seyfullah Tosun, yakalanarak gözaltına alındı. Seyfullah Tosun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında örgüte ait evlerde ev abisi, lise talebe mesulü olan, örgüte ait evlerde kalan, 'Salih' ve 'Hakan' kod isimlerini kullandığı şeklinde 5 itirafçı beyanı bulunan örgütün yöneticilerinden Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun için soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyfullah Tosun'un örgütün tepe yönetim kadrosunda bulunan kişiler ile telefon irtibatında olduğunu, örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 tarihleri arasında SGK kaydı bulunduğunu belirledi. TEM ekipleri halen avukat olarak çalışan Seyfullah Tosun'un Kadıköy'de kaldığı adresi belirledi.
Çalışmalarını tamamlayan polis, 23 Kasım Cumartesi günü saat 07:10'da Tosun'un adresine operasyon düzenledi. Operasyonda Tosun yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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