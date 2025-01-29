Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Gassal 2. Sezon Yayın Tarihi Ne? Gassal 2. Sezon 1. Bölüm Full Tek Parça İzle!

TRT Tabii’nin sevilen dizisi Gassal, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kara mizah ve dram türündeki yapım, hayat ve ölüm arasındaki ilişkiyi sorgulayan sıra dışı hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni sezonda Hande Soral ve Bayhan gibi ünlü isimlerin kadroya dahil olması, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. İşte Gassal 2. sezon yayın tarihiyle ilgili merak edilen detaylar…

Gassal Dizisi Geri Dönüyor! Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Kara mizah ve dram öğelerini harmanlayan Gassal dizisi, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. "Ölünce beni kim yıkayacak?” sloganıyla dikkat çeken yapım, yeni sezonda da izleyicileri derin bir hikâyeyle buluşturacak. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? Dizinin konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte merak edilen detaylar…

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Yeni sezon fragmanı yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak dizinin ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. İzleyiciler, yeni sezonun yayın tarihine dair resmi açıklamayı merakla bekliyor.

Gassal Dizisi Konusu Nedir?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

Gassal, ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorgulayan bir yapım. Kara komedi türündeki dizinin senaryosunu Sümeyye Karaarslan yazdı.

Ahmet Kural, gassal Baki karakterini canlandırdığı dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimlerle birlikte rol alıyor.

Gassal Oyuncuları Kimler?

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi Gassal'da başrolleri, Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı. Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan gibi önemli isimler de dahil oldu.

Gassal Dizisi Nerede Çekiliyor?

Gassal dizisinin mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresinde yer alırken, dizinin bazı sahnelerinin çekimi ise Kılıçlı Film Platosu'nda gerçekleştirildi.

Gassal 2. Sezonda Neler Olacak?

Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren izleyenleri ekranlara kilitleyen ilgi çekici öyküsü, ikinci sezonuyla devam edecek. Gassal ikinci sezon fragmanı, dizinin izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Yeni sezonda Hande Soral'ın kadın gassal olarak katılması, dizinin kadrosundaki en heyecan verici gelişmelerden biri oldu.

İkinci sezon fragmanında, dizinin en çok ilgi gören bölümlerinden birinde şarkıcı Bayhan'ın eşsiz yorumlarıyla bölümlere eşlik edeceği görülüyor. Yeni sezonda Bâki ve diğer karakterlerin hikayesinde derinleşen olaylar, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Gassal 2. Sezon 1. Bölüm Full Tek Parça İzle!

Kaynak: Haber Merkezi