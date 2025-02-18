Gaziantep Su Kesintisi! 18 Şubat GASKİ Gaziantep Su Kesintisi Listesi
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), 18 Şubat 2025 Salı günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, Gaziantep’te hangi bölgelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar…
Gaziantep'te Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Belli Oldu
18 Şubat Salı günü Gaziantep'te planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri gerçekleşecek. GASKİ, vatandaşları önceden bilgilendirerek kesintinin hangi ilçelerde olacağını açıkladı.
Sular Ne Zaman Gelecek?
Gaziantep'te su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, "Gaziantep'te hangi mahallelerde su kesilecek?” ve "Sular ne zaman gelecek?” gibi sorulara yanıt arıyor. GASKİ'nin paylaştığı bilgilere göre, kesinti süreleri bölgelere göre değişiklik gösterecek.
Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeleri öğrenmek için GASKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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