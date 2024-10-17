Girdikleri evden binlerce liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı
Ümraniye’de girdikleri evde binlerce liralık ziynet eşyası bulunan kasayı çalıp kaçan motosikletli 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri, başındaki kaskla yüzünü gizleyerek kasayı taşırken güvenlik kamerasına yansıdı.
Ümraniye, Şerifali Mahallesi Yunus Sokak'ta oturan İ.G.'nin evine 1 Eylül Pazar günü hırsız girdi. Hırsızlar evden içinde binlerce liralık ziynet eşyası bulunan 50x40 boyutlarındaki çelik kasayı çaldı. İ.G.'nin ihbarı üzerine polisler tarafından soruşturma açıldı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, motosiklet kullanan kişinin olay yerine geldiği, başındaki kaskla yüzünü gizleyen kişinin hırsızlık yapılan eve doğru yöneldiği görüldü. Saat 11.08'de eve girdiği tespit edilen şüphelinin saat 11.38'de elindeki poşetle dışarı çıktığı belirlendi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kimliğini tespit ettiği şüpheliler Ergin H. (41) ile Adnan Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Şüphelilerden Ergin H.'nin daha önceden 7, Adnan Ö.'nün ise 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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