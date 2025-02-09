Giresun’da yarın okullar tatil mi? 10 Şubat 2025 Pazartesi Giresun’da kar tatili var mı, yok mu? Valilik açıklama yaptı mı?
Giresun’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden yapılacak resmi açıklama bekleniyor.
Giresun'da Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Giresun'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava ve kar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılar dikkate alındığında, 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, resmi açıklamanın yapılmasını bekliyor.
Giresun'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Giresun'da hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte, 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği araştırılmaya başlandı. Birçok şehirde olduğu gibi Giresun'da da tatil durumu gündeme gelirken, yetkililerden yapılacak açıklamalar büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Giresun'da okullar tatil mi? İşte cevabı…
10 Şubat 2025 Pazartesi Giresun'da Kar Tatili Var Mı?
Giresun'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Ancak, Giresun Valiliği'nden henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Şu an için resmi bir duyuru bulunmamaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi
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