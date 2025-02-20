Giresun’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Giresun’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Giresun’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giresun'da yarın okullar tatil mi?

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve meteorolojik uyarılar doğrultusunda bu kararın alındığını belirtti.

21 Şubat 2025 Cuma günü Giresun'da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Giresun'un tamamında 21 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, kar yağışının etkili olduğu şehirde tatil haberini bekliyordu. Açıklamanın ardından, kentte eğitim gören binlerce öğrenci için derslerin 1 gün süreyle iptal edildiği kesinleşmiş oldu.

Valilik açıklama yaptı mı?

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Vali Serdengeçti, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de 21 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağını belirtti. Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunan Serdengeçti, gerekli tedbirlerin alındığını da vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi