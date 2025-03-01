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Gözaltına alınan Cem Köksal görevinden istifa etti

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Gözaltına alınan Cem Köksal görevinden istifa etti

Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan tebriğiyle ilgili olarak Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın tepki göstermesinin ardından, Köksal gözaltına alındı. Ardından Köksal, görevinden istifa etti.

Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına gönderilen tebrik mesajına karşı verdiği cevap sosyal medyada tepki toplayan Zorlu Halding CEO'su Bekir Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan soruşturma başlatıldı.

İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Köksal istifa etti. Köksal istifasında şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.

Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım.

Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm"

Kaynak: Haber Merkezi

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