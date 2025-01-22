Grand Kartal Otel’de Yangın Merdiveni Var Mıydı, Yok Muydu? Otel Kaç Katlı ve Kaç Kişi Bulunuyordu? Grand Kartal Otel Ahşap Mıydı?

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu trajik olayın ardından otelin güvenlik önlemleri, yangın merdivenleri ve yapısal özellikleriyle ilgili tartışmalar gündeme geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin yangın güvenliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Grand Kartal Otel'de Yangın Merdiveni Vardı mı?

Bakan Ersoy, otelin yangın güvenliği ile ilgili yaptığı açıklamada, Grand Kartal Otel'in itfaiyeden alınmış yangın yeterlilik belgesine sahip olduğunu ve otelde iki yangın merdiveni bulunduğunu belirtti. Bakan Ersoy'un açıklamaları şu şekilde oldu: "Grand Kartal Otel, 2021 ve 2024 yıllarında yangın güvenliği açısından denetlenmiştir ve yangın yeterlilik ruhsatı talep edilmiştir. Otelde iki yangın merdiveni bulunmaktadır, ancak yangının hızlı yayılması nedeniyle maalesef trajik sonuçlar yaşanmıştır.”

Otelin Yapısı Yangının Büyümesinde Etkili Oldu mu?

Bakan Ersoy, otelin büyük bir kısmının ahşap malzemelerle inşa edilmesinin, yangının hızla yayılmasında etkili olduğunu vurguladı. Ahşap kaplama duvarlar ve tavanlar, yangının çok kısa sürede binayı sararak büyük bir faciaya yol açmasına neden oldu. Yangının çıkış noktası hakkında da şu bilgiyi verdi: "Otelin restoran kısmında başlayan yangın, ahşap malzeme ve tekstil ürünlerinin etkisiyle büyümüş, rüzgarın da yardımıyla tüm binaya yayılmıştır.”

76 Kişi Hayatını Kaybetti, 51 Kişi Yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumu ağır olup yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 yaralının taburcu olduğunu belirtti.

Otel Kaç Katlı ve Kaç Kişi Bulunuyordu?

Yangın sırasında otelde 237 kayıtlı kişinin bulunduğu ve otelin 12 katlı olduğu belirtildi. Otelin büyük bir kısmının ahşap malzemelerle inşa edilmesi, yangının hızla yayılmasına neden oldu.

Yangın Merdivenleri Etkili Kullanılabildi mi?

Turizm Bakanı Ersoy, otelde iki yangın merdiveni bulunduğunu belirtmiş olsa da, yangının restoran katında başlaması ve dumanın hızla yayılması nedeniyle bu merdivenlerin kullanımında zorluklar yaşandığı değerlendirildi. Üst katlarda mahsur kalan bazı kişiler, yoğun dumandan dolayı yangın merdivenlerine ulaşamadı.

Adli ve İdari Soruşturmalar Başlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangınla ilgili çok yönlü soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Yangın güvenliği, işletme sorumluluğu ve olası ihmallerle ilgili incelemeler devam ederken, otel işletmecileri ve diğer sorumluların da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Yerlikaya, "Adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir. Eğer bir ihmal veya sorumluluk tespit edilirse gerekli tüm hukuki işlemler yapılacaktır” dedi.

Otelin Yangın Yeterlilik Raporları Tartışma Konusu Oldu

Grand Kartal Otel'in 2021 ve 2024 yıllarında yangın güvenliği açısından denetlendiği ve herhangi bir eksiklik tespit edilmediği belirtilse de, yangının meydana gelmesi ve trajik sonuçlar doğurması, bu raporların yeterliliğiyle ilgili tartışmalara neden olmuştur.

Yangının Ardından Yaşananlar

Yangın sırasında otelde bulunan tatilcilerden bazıları, kurtulmak için çarşaflarla camlardan inmeye çalıştı. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle birçok kişi tahliye edilemeden hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Haber Merkezi