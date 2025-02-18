Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? Gümüşhane’de 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Gümüşhane’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat’ta il genelinde eğitime ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm eğitim kurumlarında tatil kararı alındığını duyurdu. İşte detaylar...

Gümüşhane'de Yarın Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Geldi

Gümüşhane'de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat'ta il genelinde eğitime ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları sebebiyle alınan tatil kararını duyurdu.

Gümüşhane'de 19 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Var mı?

Evet, Gümüşhane genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreşler de tatil kapsamına alındı.

Gümüşhane'de Yarın Ders İşlenecek mi?

Hayır, 19 Şubat günü Gümüşhane'de yüz yüze eğitim yapılmayacak. Öğrenciler, kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle tatil yapacak.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Evet, Gümüşhane Valiliği yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, ağır kronik hastalığı bulunan ve çocuğu kreşe giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi