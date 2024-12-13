Hatay’da 4 kişi evde ölü bulundu, apartmandaki 21 kişi de hastaneye kaldırıldı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba ile aynı apartmandaki 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı. Hatay Valiliği, kesin zehirlenme sebebinin otopsi sonucunda belirleneceğini açıkladı.
İlçede yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader ile çocukları İsmail Ege, Elif Bilge ve Yiğit Efe Kökçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü ile apartmandaki farklı dairelerde yaşayan 21 kişi de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Acil Durum Hastanesine giderek tedavi görenler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Valilikten açıklama
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ailenin zehirlendiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz."
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