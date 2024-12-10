Helikopter kazasında şehit olan askerlerimiz için Isparta’da tören düzenlendi
Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 askerimizin cenazeleri düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.
Helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in naaşları işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri yetkililerce alındı.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, eskort eşliğinde Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.
Burada düzenlenen askeri törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.
Şehitlerin naaşları ardından askeri uçağa konularak memleketlerine gönderildi.
Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Isparta Valisi Abdullah Erin ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan helikopterlerden birinin düşmesi sonucu, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 askerimiz şehit olmuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”