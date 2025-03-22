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İBB’ye terör ve yolsuzluk operasyonu: Ekrem İmamoğlu ve 90 kişi adliyeye sevk edildi

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İBB’ye terör ve yolsuzluk operasyonu: Ekrem İmamoğlu ve 90 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 91 şüpheli Çağlayan’a getirildi. Şüpheliler savcıya ifade verecek. Soruşturma için 30 savcı görevlendirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk ve terör operasyonu...

Yapılan operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu, çarşamba sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, dün ilk dosyaya ilişkin ifade vermişti.

İBB Başkanı, Mali Şube'deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ikinci ifadesini de verdi.

Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun her iki suçlamaya ilişkin ifade işlemleri de tamamlandı.

ADLİYEYE SEK EDİLDİ

İfade verme işlemi 5 saat sürdü.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun terör suçlamasına ilişkin ifadesi 18 sayfa tuttu.

İmamoğlu, saat 19.00 civarında adliyeye sevki gerçekleşti..

İmamoğlu ile birlikte 91 şüphelinin savcılık ifadesinin saat 21.00'de başlaması bekleniyor..

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde de ifade verdi.

İfade işlemi dün sona eren İmamoğlu, suçlamaları reddetti.

SORUŞTURMANIN AKIBETİ HAKKINDA 4 SENARYO

Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo şöyle;

1- Serbest bırakılabilir. Bu durumda İBB Başkanlığı görevine devam eder.

2- Serbest kalmasına rağmen 'terör' suçundan soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanabilir.

3- Terör suçlamasıyla tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması yapılır.

4- Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi mecliste seçim yapılır ve yerine bir başkan seçilir.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkındaki 7 suçlama:

- Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak

- Rüşvet

- İrtikap

- İhaleye fesat karıştırmak

- Nitelikli dolandırıcılık

- Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

- PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek

Kaynak: Haber Merkezi

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