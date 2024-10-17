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İki grup arasında silahlı kavga kanlı bitti: 1’i ağır 4 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga kanlı bitti: 1’i ağır 4 yaralı
Alaşehir’de daha önce yol meselesinden tartışan kişiler, buluştukları fırının önünde birbirine girdi. Çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi, 3042. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yol verme meselesinden kavga eden kişiler, konuyu görüşmek üzere fırının önünde buluştu.

Bu sırada çıkan kavgada silah kullanıldı. Olayda fırında çalışan Mehmet Ali U., Orhan G., Sakin G. ve isimi açıklanmayan bir kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çıkan çatışmada bir iş yerinde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sakin G.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokağı kapatarak incelemede bulundu. Polis, olayda kullanılan 1 adet silahı muhafaza altına alırken, olay yerinde 4 adet boş kovan tespit etti. Ekipler, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.(

Kaynak: DHA

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