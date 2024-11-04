İnsani yardım gemisi Lübnan’a ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın da aralarında bulunduğu 9 sivil toplum kuruluşu tarafından başlatılan ‘Lübnan İçin Hemen Şimdi Yardım Seferberliği’ kampanyası kapsamında hazırlanan yardım gemisi Lübnan’a ulaştı. Gemide, gıda, hijyen, kıyafet ve barınma gibi farklı alanlarda bin tonluk yardım malzemesi bulunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği, Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Fetih Vakfı, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Umut Ol İnsani Yardım Derneği ve Darul Eytam Vakfı'nın ortaklaşa hazırladığı yardım gemisi, bin tonluk insani yardım malzemesi ile Beyrut Limanı'na ulaştı. Gemiyi limanda; AK Parti Milletvekili Hasan Turan, Lübnan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Murad, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Muhammed Hayr ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.



‘LÜBNAN'I YALNIZ BIRAKMIYORUZ'

Karşılama esnasında konuşma yapan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy her şekilde Lübnan'ın yanında olduklarını belirterek "İsrail saldırganlığının hedefi olan ve vahameti giderek artan bir insani kriz yaşayan Lübnan'ı sadece devlet kurumlarımızla değil, sivil toplum kuruluşlarımızla da yalnız bırakmadığımızı bugün bir kez daha gösteriyoruz" diye konuştu.

Ulusoy'un ardından konuşma yapan AK Parti Milletvekili Hasan Turan da Lübnan'ın yanında olduklarını ifade ederek "Sivil toplum kuruluşlarımızın organizasyonuyla her zaman Lübnan ve Lübnan halkının yanında olduk. Kardeşlik hukukunun gerekliliğini yerine getiriyoruz” dedi.



‘ANADOLU GEMİSİ UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Mart 2024 yılından İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından satın alınan Anadolu isimli İyilik Gemisi mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyor. 5 bin 500 ton kapasiteli bu gemi, nisan ayında Mısır üzerinden, ağustos ayında ise Ürdün üzerinden Filistin'e toplam 2 bin 649 ton insani yardım malzemesi taşıdı. Eylül ayında Sudan'a doğru yol alan Anadolu, 2 bin 422 ton insani yardım malzemesini Port Sudan Limanı'na ulaştırdı. Sudan'ın ardından Mersin Limanından, Lübnan'a doğru yola çıkan İyilik Gemisi Beyrut Limanına ulaştı.

İnsani yardım gemisinin içeriğinde yer alan malzemeler şu şekilde belirtildi:

"259 adet Arama kurtarma ekipmanı, 31 bin 554 adet battaniye, 9 bin 484 koli bebek bezi, 4 bin 900 adet gıda kolisi, 494 koli hasta bezi, 3 bin 168 adet 500 gramlık helva, 2 bin 709 koli ıslak mendil, 155 bin 500 adet kase, 10 bin adet makarna 5 bin 200 adet mercimek, 167 bin 137 muhtelif hijyen ürünü, 395 bin 418 adet hazır yemek, 8 bin 545 muhtelif kırtasiye malzemesi, 47 bin 892 adet muhtelif medikal malzeme, 252 bin 96 muhtelif tekstil, 418 koli örtü, 261 koli peçete, 9 bin 524 koli kadın hijyen ürünü, 3 bin 698 adet sıvıyağ, 47 bin 464 adet gıda, 20 adet çadır ekipmanı ve branda, 3 bin 588 koli bulaşık deterjanı, 5 bin 761 koli çamaşır deterjanı, 40 bin 550 adet karton bardak, 5 bin 940 adet bebek bisküvisi, 2 bin 772 adet bebek maması, 4 bin 53 koli terlik, 24 bin adet yatak ve sünger yer aldı.”



Gemide yer alan yardım malzemeleri, Lübnan'ın farklı şehirlerinde İsrail'in saldırılarından etkilenen çoğunluğu kadın ve çocuk on binlerce kişiye ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA