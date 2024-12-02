İşçi servisi şarampole devrildi; 1 ölü 9 yaralı

Kütahya’da bor işletmesi işçilerini taşıyan servis otobüsünün yoldan çıkıp şarampole devrildiği kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Kaza, Emet ilçesi Günlüce mevkisinde, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Emet Bor İşletmesi'nde gece vardiyasından çıkan işçileri alan İsmail Aksu, kullandığı 43 ACS 572 plakalı otobüsün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi.
Otobüsün sürücüsü Aksu'nun yanı sıra işçiler Yüksel Koç, Gökhan Kavuk, İsmail Aksu, Recep Karaaslan, Recep Şen, Ali Rıza Göktaş, Hasan Akcan, İsmail Çelik ile Halil İbrahim Sorkun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yüksel Koç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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