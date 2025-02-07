İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 7 Şubat 2025

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Şubat 2025 Cuma günü itibariyle baraj doluluk oranlarına dair son verileri açıkladı. Son dönemdeki yağışların etkisiyle, İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında önemli bir artış yaşandı. Peki, baraj doluluk oranı ne kadar yükseldi? İşte 7 Şubat itibariyle İstanbul’daki barajlardaki son durum...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Şubat 2025 itibariyle baraj doluluk oranlarını güncelledi. İstanbul'daki en önemli barajların son durumu, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranları da büyük ilgi görüyor. Peki, 7 Şubat 2025 itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI Alibey: %38,44

Büyükçekmece: %49,66

Darlık: %49,07

Elmalı: %83,98

Istrancalar: %47,27

Kazandere: %86,1

Pabuçdere: %53,62

Sazlıdere: %43,11

Terkos: %57,71

Ömerli: %55,9 Kaynak: Haber Merkezi

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