İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 7 Şubat 2025
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Şubat 2025 Cuma günü itibariyle baraj doluluk oranlarına dair son verileri açıkladı. Son dönemdeki yağışların etkisiyle, İstanbul’daki barajların doluluk oranlarında önemli bir artış yaşandı. Peki, baraj doluluk oranı ne kadar yükseldi? İşte 7 Şubat itibariyle İstanbul’daki barajlardaki son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 7 Şubat 2025 itibariyle baraj doluluk oranlarını güncelledi. İstanbul'daki en önemli barajların son durumu, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranları da büyük ilgi görüyor. Peki, 7 Şubat 2025 itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”