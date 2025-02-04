İŞKUR Gençlik Programı nedir, neyi kapsıyor? Öğrencilere ne kadar destek verilecek?

İŞKUR, üniversite öğrencilerine yönelik Gençlik Programı’nı bugün itibariyle başlattı. Peki, İŞKUR’un Gençlik Programı kapsamında üniversite öğrencilerine sağlanan destek miktarı ne kadar? Programın içeriği nedir ve hangi imkanları sunuyor? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı Başlatılışı ve Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, üniversite öğrencileri için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgi vererek, öğrencilere verilecek desteklerin detaylarını paylaştı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ile öğrencilere sunulacak destek ne kadar olacak, kimler bu destekten yararlanabilecek ve başvurular nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı hakkında yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine yönelik desteklerin içeriğini duyurdu. Programın amacı, öğrencilerin eğitimlerine devam ederken aynı zamanda çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan tanımak.

Öğrencilere destek ne kadar olacak?

Program kapsamında her üniversite, kendi öğrencilerine haftada en fazla 3 gün katılım hakkı sunacak. Öğrenciler, günlük 1.083 TL ödeme alacak ve 14 gün süresince programa katılacak. Bu program kapsamında öğrencilere toplamda 15 bin TL destek sağlanacak.

Erdoğan, bu programla gençlerin kariyerlerine yönelik faydalı adımlar atabileceklerini belirtti.Katılımcılar, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarından akademik projelere kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyim elde etme fırsatına sahip olacaklar.

Program, haftada en fazla üç gün katılım sağlanarak gerçekleştirilecek ve esnek bir model sunulacak.

İŞKUR Üniversite Programı nedir ve ne gibi imkanlar sunuyor?

İŞKUR Üniversite Programı sayesinde üniversite okuyan gençler eğitimlerine tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan kendilerini geliştirebilme şansı elde edebilecek.

Program kapsamında katılacaklar üniversite öğrencilerine AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi çeşiti alanlarda yetkinlik ve deneyim sahibi olacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencileri için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın ayrıntılarını şu şekilde paylaştı:

"İŞKUR Üniversite Programı sayesinde gençlerimiz, üniversite eğitimlerine devam ederken, aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri farklı alanlarda yer alabilecekler." Program kapsamında katılacakları AR-GE faaliyetleri, labaratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar. İŞKUR Üniversite Programı her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak. Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük 1.083 TL'lik ödemeyle, programa ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 TL, 14 gün katılacak öğrencilerimize yaklaşık 15 bin 162 TL tutarında destek vereceğiz. Sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Kampüs ve üniversitelerimizin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla, öğrencilerimiz iş arama, finansal okur yazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklar."

Kaynak: Haber Merkezi