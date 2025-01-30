İstanbul’a Kar Yağacak mı? 2025 İstanbul’a Ne Zaman Kar Yağacak? İstanbul’a Kar Yağacak mı, Kar Yağışı Haftaya mı?

Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği İstanbul’daki kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarih verdi. Ocak ayının sonlarına yaklaşırken, vatandaşlar İstanbul’a ne zaman kar yağacağı konusunda beklentiye girmişti. Son günlerde etkili olan soğuk hava, kış mevsiminin etkisini sürdürüyor.

MGM, bu haftanın hava durumu tahminlerini paylaşırken İstanbul'da kar yağışının tarihiyle ilgili sevindiren bir açıklama yaptı. Kar yağışı, İstanbul'daki kış atmosferinin tam anlamıyla hissedileceği tarihler için netlik kazandı.

İstanbul'a Kar Yağacak mı?

MGM verilerine göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek. Beklentilere göre, 3-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. 3 Şubat itibarıyla başlayacak olan kar yağışının 4 Şubat'a kadar sürmesi öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava dalgası da etkisini devam ettirecek.

2025 İstanbul'a Ne Zaman Kar Yağacak?

MGM'nin hava durumu haritasına göre, İstanbul'da 3, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde kar yağışı etkili olacak. Yağışlar, ilk etapta yağmur şeklinde başlayacak ve daha sonra kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise aniden düşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi