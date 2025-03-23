İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çarşamba günü seçilecek

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çarşamba günü seçileceğini duyurdu:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle;
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."
Kaynak: Haber Merkezi