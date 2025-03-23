GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çarşamba günü seçilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çarşamba günü seçilecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılması nedeniyle İBB Meclisi 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te toplanacak.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Çarşamba günü seçileceğini duyurdu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER