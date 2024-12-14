Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Yakutiye ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 20 kilogram nargile tütünü, 1 ton 124 kilogram kaçak tütün, 133 adet puro, 525 adet sigara kağıdı ve 50 adet sigara likiti ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İHA