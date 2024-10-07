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Kamyonla çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara’nın Ayaş ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Şimşek (54) ve araçta bulunan eşi Gülizar Şimşek hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Beypazarı- Ankara yolu Ayaş Karayolları Şube Şefliği önünde meydana geldi. Hasan şimşek (54) yönetimindeki 06 FHL 31 plakalı otomobil, önünde giden Ahmet Kul yönetimindeki 06 AZ 1452 plakalı kamyona çarptı.

Otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan sonra ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilin sürücüsü Hasan Şimşek ile yanında bulunan eşi Gülizar Şimşek'in çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ahmet Kul'un gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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