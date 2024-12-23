GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Kayalıklarda 16 saat mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı

Kayalıklarda 16 saat mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Erdek ilçesinde sürüden uzaklaşıp çıktığı kayalıklarda 16 saat mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tatlısu Mahallesi Dalyan mevkiinde otlayan sürüsünü toplamak isteyen çoban, dün saat 20.00 sıralarında bir koyunun eksik olduğunu fark etti. Ararken koyununu kayalıklar arasında mahsur kaldığı gören çoban, kurtarmak için sabah saatlerine kadar bekledi.

Havanın aydınlanmasıyla beraber, kendi çabasıyla koyunu kurtaramayacağını anlayan çobanın ihbarıyla olay yerine Balıkesir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıklara denizden kurtarma botuyla ulaştı. Halat bağlanan koyun, 16 saat mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarılıp bota alındı. Sahibine teslim edilen koyunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER