Kayıp olarak aranıyordu başından vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara’da bir gün önce kaybolan İbrahim Öztaş (57), mahallede bulunan su deposunun bahçesinde, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 18 Aralık günü Altındağ ilçesi Gicik köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 17 Aralık Salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan İbrahim Öztaş'ın ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Köyde arama çalışması başlatan ekipler, dün öğlen saatlerinde mahallede yer alan su deposunun bahçesinde Öztaş'ın cesedi ile karşılaştı. Başından ve çenesinden tabanca ile vurulduğu belirlenen Öztaş'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan olay yerinde bulunan tabanca ise kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Öztaş'ın cenazesi bugün toprağa verilirken, olayla ilgili ise Ercan D., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA