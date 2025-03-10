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Kayseri’de hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de hızlı tren şantiyesinde kaya düşmesi: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde meydana gelen kaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kaya parçalarının düşmesi sonucunda 1 arkadaşımız hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı“ dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karakimse mevkide 7 kişinin çalışma yaptığı hızlı tren şantiyesine kaya parçaları düştü. Çalışanlardan 5'i kaçarak olaydan yara almadan kurtulurken, kayaların isabet ettiği 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan Vali Çiçek,

"7 tane işçimizin vardiya çalışmasında aslında bir göçük değil, yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sırasında 5 tane işçimiz olayın olduğunu fark ederek kaçarken, maalesef bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda vefat ediyor. Diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Ayaklarında 2-3 tane kırık var ve kendisi hastaneye intikal etti. Dediğim gibi bir göçük değil, kaya düşmesi sonucunda direkt kafasına isabet ediyor. Oğlu da burada, yeğenleri de burada. Diğer 5 kardeşimiz çok şükür ki hiç yara almıyor. 1 arkadaşımız yaralı, ayaklarında kırıklar var. Maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik. Yaralı vatandaşımızın hayati tehlikesinin şu an için olmadığını öngörüyoruz. Çünkü sadece ayaklarında 1-2 kırık olduğunu biliyoruz. Hastanede bir şey çıkmadığı sürece hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. İçeride ekskavatör var. Makinenin çalıştığı sırada tam çalışmayı durdurduğu anda olmuş bildiğimiz kadarıyla. Başımız sağ olsun. Göçük altında insanların olduğu bilgisi üzerine AFAD anında intikal etti. Ancak geldiğimizde vatandaşın ilk anlattığı zaten 1 kişinin eks diğerinin de yaralı olduğu ve göçük altında kimsenin olmadığıydı. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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