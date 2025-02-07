Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kim Oldu?

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanlığına yeniden Mustafa Sırrı Demirel seçildi.

Mustafa Sırrı Demirel güven tazeledi

1 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen Demirel'in yönetiminde Süleyman Çelik, Adem Tofan, Erdal Bozkurt, Tuğba Tuna Çetin, Saliha Dündar ve Sedat Demir yer aldı.

Yeni yönetim, hiçbir üyeyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini belirterek, derneğin kültürel ve sosyal faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceklerini vurguladı. Ayrıca, Kırım Tatarlarının tarihi ve kültürel mirasını koruma noktasında önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade ettiler.

Toplumun büyük desteğiyle tekrar seçilen yeni yönetim, sosyal yardımlaşma, eğitim ve kültürel etkinlikleri artırarak Kırım Türkleri'nin birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi