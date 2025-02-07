Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kim Oldu?
- Güncelleme Tarihi:
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanlığına yeniden Mustafa Sırrı Demirel seçildi.
Mustafa Sırrı Demirel güven tazeledi
1 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli genel kurula katılan üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeleyen Demirel'in yönetiminde Süleyman Çelik, Adem Tofan, Erdal Bozkurt, Tuğba Tuna Çetin, Saliha Dündar ve Sedat Demir yer aldı.
Yeni yönetim, hiçbir üyeyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini belirterek, derneğin kültürel ve sosyal faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceklerini vurguladı. Ayrıca, Kırım Tatarlarının tarihi ve kültürel mirasını koruma noktasında önemli projeleri hayata geçireceklerini ifade ettiler.
Toplumun büyük desteğiyle tekrar seçilen yeni yönetim, sosyal yardımlaşma, eğitim ve kültürel etkinlikleri artırarak Kırım Türkleri'nin birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”