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Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve kırmızı bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye’ye getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yılmaz'ın 15 yıldır 43 yakalama emriyle ulusal seviyede, 14 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ve Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütünün elebaşı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kaymak'ın da 6 yıldır 10 yakalama emriyle ulusal seviyede, 1 yıldır da Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı, suç örgütü üyesi olduğu aktarıldı.

Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türk polisi tarafından Türkiye'ye getirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde, Ermenistan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır. Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir. Kırmızı bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, Interpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri işbirliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi sadece sınırlarımızda değil, sınır ötesinde de sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."

Kırmızı bültenle aranan 242 kişi Türkiye'ye iade edildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, 4 Haziran 2023-10 Ocak 2025 tarihleri arasında kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 760 kişinin Türkiye'de yakalandığı belirtildi.

Bu dönemde yurt dışında kırmızı bültenle aranan 242 kişinin de Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

  • #İçişleri Bakanlığı #Suç Örgütü #Ermenistan #İnterpol

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