Komşu ailelerin silahlı kavgasında 2 kadın hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Nurgül Kocaoğlu (47) ile Hatice Gümüş (47), hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. H.K. ile komşusu S.G. arasında evin önüne toprak dökülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların aile bireylerinin de katılmasıyla tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden vurulan Nurgül Kocaoğlu ile Hatice Gümüş ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Nurgül Kocaoğlu sevk edildiği Sandıklı Devlet Hastanesi'nde, Hatice Gümüş ise Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Olay sonrası jandarma ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Bu arada olayın ardından ailelerin yakınları hastane önünde toplanırken, polis ve jandarma ekipleri burada önlem aldı.
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