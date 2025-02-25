Konya’daki bu yer Türkiye’de en çok ziyaret edilenler arasında! 3 milyon kişi ziyaret etmiş

Türkiye’nin en çok araştırılan parkları belli oldu. Doğal güzellikleri, tarihi dokuları ve huzur veren atmosferleriyle dikkat çeken parklar arasında İstanbul’un gözbebeği Gülhane Parkı zirvede yer aldı. Peki Konya kaçıncı sırada?

Türkiye'nin dört bir yanında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için bu parklar, eşsiz güzellikleri ve sundukları huzur dolu anlarla vazgeçilmez rotalar arasında yer alıyor. İşte Türkiye'de en çok ziyaret edilen parklar listesi...

1. Gülhane Parkı (İstanbul)

İstanbul'un tarihi ve doğal zenginliklerini barındıran Gülhane Parkı, büyüleyici manzarası ve dingin atmosferiyle ziyaretçilerin en çok tercih ettiği park olarak listenin başında yer alıyor.

2. Emirgan Korusu (İstanbul)

Özellikle Lale Festivali ile büyük ilgi gören Emirgan Korusu, tarihi köşkleri, geniş yürüyüş alanları ve boğaza nazır eşsiz manzarasıyla İstanbul'un en popüler yeşil alanlarından biri.

3. Güvenpark (Ankara)

Başkent Ankara'nın simge noktalarından biri olan Güvenpark, heykelleri, geniş yeşil alanları ve merkezi konumuyla Ankaralıların dinlenme noktası olmayı sürdürüyor.

4. Saklıkent (Antalya)

Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olan Saklıkent Kanyonu, buz gibi suları ve eşsiz doğal yapısıyla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

5. Yıldız Parkı (İstanbul)

Tarihi Yıldız Sarayı'nın yanı başında yer alan Yıldız Parkı, yeşillikler içinde huzurlu yürüyüş alanları, göletleri ve Osmanlı mimarisini yansıtan köşkleriyle misafirlerini ağırlıyor.

6. Meydan Parkı (Trabzon)

Trabzon'un merkezi noktalarından biri olan Meydan Parkı, deniz manzarası, çay bahçeleri ve hareketli atmosferiyle Karadeniz'in doğayla iç içe dinlenme noktalarından biri.

7. Aşağı Düden Şelalesi (Antalya)

Antalya'nın en gözde doğal güzelliklerinden biri olan Aşağı Düden Şelalesi, yeşillikler arasından süzülen serin sularıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe ferahlatıcı bir deneyim sunuyor.

8. Gençlik Parkı (Ankara)

Ankara'nın en büyük parklarından biri olan Gençlik Parkı, lunaparkı, tiyatrosu, havuzu ve çeşitli etkinlik alanlarıyla her yaş grubuna hitap eden dinlence noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

9. Kordon (İzmir)

İzmir'in simgesi haline gelen Kordon, deniz kenarında yürüyüş yolları, kafe ve restoranlarıyla hem İzmirlilerin hem de turistlerin uğrak noktalarından biri.

10. Kelebek Parkı (Konya)

Türkiye'nin en büyük kelebek temalı parklarından biri olan Kelebek Parkı, binlerce kelebeğin renk cümbüşü oluşturduğu büyüleyici atmosferi ve interaktif etkinlikleriyle özellikle çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi