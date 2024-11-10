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Kuş gribi nedeniyle 5 mahalleye karantina

Kuş gribi nedeniyle 5 mahalleye karantina
Eskişehir’de bir vatandaşın beslediği tavuklarda kuş gribine rastlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civarda bulunan 5 mahalleyi karantina altına aldı.

Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi'nde, bir vatandaşın beslediği tavukların ölmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ölen tavuklarda yapılan kuş gribi testinin sonucu pozitif çıktı. Tavukların, daha önce kuş gribine rastlanan Konya'nın Çeltik ilçesinden getirildiği tespit edildi. Ekipler, Sığırcık Mahallesi ile çevresindeki 4 mahalleyi karantina altına aldı.

Öte yandan söz konusu mahallelerde kuş gribine rastlanan kanatlı hayvanların itlaf edileceği ve itlaf edilen hayvanların karşılığında sahiplerine ödeme yapılacağı açıklandı. 

Kaynak: DHA

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