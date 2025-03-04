Magazin Dünyası Bu Aşk Dedikodusunu Konuşuyor! Danla Bilic ve Genç Futbolcu Emirhan Topçu Arasında Neler Oluyor?

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic, aşk hayatıyla yine gündemde! Ünlü fenomenin Beşiktaş'ın yeni transferi Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İkilinin hafta sonu Batum'a gittiği öne sürüldü.

Danla Bilic'ten Şarkı İtirafı!

Son dönemde YouTube'da yeni bir formatla ünlü isimleri ağırlayan Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde yaptığı aşk açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kendisine şarkı yazıldığını belirten fenomen, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benimki çok aleni yazıyor, 'Damla damla damlarsın' şeklinde. Saklama gibi bir şansım yok. İlk kez itiraf ediyorum; Emirhan muhtemelen bunu reddedecektir ama 'Damla damla damlarsın, değerimi kaybedince anlarsın' cümlesi aslında ona söylediğim bir sözdü. Ve bu sözün geçtiği şarkıyı yazdı. Sonra da her yerde çıkıp ‘Bana yazmadım' dedi."

Danla Bilic ve Emirhan Topçu Batum'da Mı Görüldü?

Gazeteci Mehmet Üstündağ, "Gel Konuşalım" programında bomba aşk iddiasını paylaştı. Üstündağ'a göre, Danla Bilic ve Emirhan Topçu hafta sonu iki günlüğüne Batum'a gitti. Çiftin havalimanında ayrı ayrı hareket ettiği belirtilirken, Batum'da görüldükleri iddia edildi.

Sosyal Medyada Birbirlerini Takip Ediyorlar Mı?

Aşk dedikodularının hızla yayılması üzerine gözler Danla Bilic ve Emirhan Topçu'nun sosyal medya hesaplarına çevrildi. Ancak ikilinin birbirlerini takip etmediği görüldü. Bu durum, aşk iddialarını yalanlıyor mu, yoksa ilişkilerini gizlemek için mi böyle bir adım attılar?

Bu aşk söylentileri doğru mu? Danla Bilic ve Emirhan Topçu arasındaki yakınlaşma iddiaları önümüzdeki günlerde netleşecek mi? Tüm gözler ünlü fenomen ve genç futbolcunun yapacağı açıklamalarda!

Kaynak: Haber Merkezi