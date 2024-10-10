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Mahalle bekçisini yaralayan 3 şüpheli yakalandı

Mahalle bekçisini yaralayan 3 şüpheli yakalandı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde mahalle bekçisi Sercan Avgan’ı tabanca ile yaralayan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi 1974'üncü Sokak'ta meydana geldi. Mahalle bekçisi Sercan Avgan, M.A. ve M.Y. ile S.F.'nin bulunduğu otomobilden F.S.M.'nin kullandığı otomobile tabanca ile ateş edildiğini görerek, olaya müdahale etti. Bu sırada mahalle bekçisi Avgan karnına isabet eden mermiyle yaralandı. Saldırganlar araçla bölgeden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sercan Avgan, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Avgan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahı kullanan M.A. ile beraberindeki M.Y. ve S.F. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada ise olayda kullanılan tabanca, çoraba sarılı halde ele geçirildi. 16 suç kaydı olduğu belirlenen M.A. ile 29 suç kaydı olan M.Y. ve 3 suç kaydı bulunan S.F. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA

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