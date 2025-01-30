Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede, kaç şiddetinde oldu? Hangi ilçelerde hissedildi? Malatya’da Son Depremler (30 Ocak 2025)

Malatya'da Artçı Deprem Mi Oldu?
Malatya'da meydana gelen depremle ilgili "Artçı deprem mi?" sorusu gündemde. Son deprem büyüklüğü ve hissedildiği bölgelerle ilgili bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.
Malatya'da Deprem Mi Oldu?
Malatya ve çevresinde meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD tarafından anlık olarak takip ediliyor. "Bugün Malatya'da deprem mi oldu?" ve "Malatya'daki son depremin merkezi neresi?" gibi soruların yanıtları, son dakika bilgileriyle güncelleniyor.
Malatya'da Hangi İlçelerde Hissedildi?
Malatya'da deprem, özellikle bazı ilçelerde daha şiddetli hissedildi. "Deprem hangi ilçelerde oldu?" ve "Hangi bölgelerde etkili oldu?" sorularına ilişkin detaylar, resmi kaynaklardan gelen bilgilere dayanarak paylaşılmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi ve Afad Deprem Raporları
Malatya depremiyle ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sağladığı bilgiler ışığında canlı deprem haritası üzerinden anlık takip yapılabiliyor. "Malatya'da deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" gibi en çok merak edilen soruların cevapları haberin detaylarında yer alıyor.
Malatya'da Son Depremler (30 Ocak 2025)
- 13:15:52 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 10.9 km | Yer: Ortaköy-Akçadağ (Malatya) | İlksel
- 12:44:37 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 3.2 km | Yer: Damar-Lice (Diyarbakır) | İlksel
- 12:39:03 | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 11.8 km | Yer: Sarıkaya-Beydağ (İzmir) | İlksel
- 12:28:40 | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 0.0 km | Yer: İmamusağı-Silifke (Mersin) | İlksel
- 12:17:46 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 17.0 km | Yer: Akçift (Van) | İlksel
- 12:17:00 | Büyüklük: 1.3 | Derinlik: 5.0 km | Yer: Şerefoğlu (Kahramanmaraş) | İlksel
- 12:14:10 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 7.7 km | Yer: Polat-Doğanşehir (Malatya) | İlksel
- 12:12:45 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 3.7 km | Yer: Çankara-Gölbaşı (Adıyaman) | İlksel
- 11:36:58 | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 5.2 km | Yer: Uçağaç (Elazığ) | İlksel
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Kaynak: Haber Merkezi