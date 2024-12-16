Market poşetlerine zam mı geliyor? İşte konuşulan rakam

2019 yılından bu tarafa tüketiciye 25 kuruş karşılığında satılmaya başlanan market poşetlerine yeni yılda zam geliyor. Marketlerin talebi üzerine yapılacak zamla birlikte market poşetlerinin 1,5 lira civarında olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirdi. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Ancak yeni yılda bu rakamın değişmesi bekleniyor.

YENİ YILA YENİ FİYAT

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Türkiye Gazetesi yazarı Canan Eraslan, "Son dönemde ücreti çok düşük kalınca poşet kullanımı artmaya başladı. Bazı marketlerin barkodsuz poşet basılıp tüketiciye verildiğine dair tespitler dahi var. Maalesef çok kullanım, daha çok plastik çöp demek. Öte yandan marketler '1 plastik poşet maliyeti 1,19 TL. Fiyat artmalı' demeye başlamış. Bakanlık da fiyatı artırmanın hazırlıklarını yapıyor. Muhtemel fiyat 1,5 lira civarında olacak" ifadelerine yer verdi.

MALİYETİ 1,19 TL'YE ULAŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan toplantıya sektör temsilcileri katılarak görüşlerini bildirdi. Bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 TL'ye ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilirken, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.

PLASTİK POŞETİN ÜCRETLİ OLMASIYLA NE KAZANILDI?

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile 2019-2024 (ilk 6 ay) yıllarında plastik poşet kaynaklı 1,5 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu sayede plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithali önlendi. Yaklaşık 10,6 milyar TL tasarruf sağlandı. Yaklaşık 64 bin 105 ton sera gazı salımı da engellendi.

Kaynak: Haber Merkezi