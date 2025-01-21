Mazhar Murtezaoğlu Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli, Öldü Mü? Kartalkaya’da Yanan Grand Kartal Otelin Sahibi Kim?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ne bağlı Grand Kartal Otel’de sabaha karşı meydana gelen yangında 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yarıyıl tatilinin etkisiyle otelde doluluk oranının %80-90 civarında olduğu, otelde yaklaşık 234 kişinin bulunduğu ifade edildi. Yangının saat 03.27’de başladığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerine 267 kişilik bir ekip gönderildiğini açıkladı.

Grand Kartal Otel Sahibi Kimdir?

Grand Kartal Otel'in sahibi Mazhar Murtezaoğlu, aslen Rizeli olup 1960 yılında Bolu'ya gelerek Bolu Dağı Kantini'ni kurmuş ve adını özellikle yemekleriyle duyurmuştur. İsviçre'den ilham alarak, Kartalkaya'da bir kayak merkezi kurma hayalini gerçekleştiren Murtezaoğlu, bölgedeki altyapı eksikliklerine rağmen önce Kartal Otel, ardından da Grand Kartal Otel'i inşa etmiştir.

Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?

Mazhar Murtezaoğlu, 1926 yılında Rize'de doğmuş, 30 Nisan 2019'da hayatını kaybetmiştir. 1974'te Kartalkaya Kayak Merkezi'nin temellerini atarak Türk turizminin önemli isimlerinden biri olmuştur. Murtezaoğlu'nun adı, Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verilmiş ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kendisine özel bir ödül takdim edilmiştir.

Kaç Yaşında, Nereli, Öldü Mü?

Mazhar Murtezaoğlu, 1926 yılında Rize'de doğmuş ve 30 Nisan 2019 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Ölüm tarihi itibariyle 93 yaşındaydı.

Kartalkaya'da Yanan Grand Kartal Otelin Sahibi Kim?

Kartalkaya'da yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Mazhar Murtezaoğlu'dur. Aslen Rizeli olan Murtezaoğlu, 1960 yılında Bolu'ya gelerek bölgedeki önemli turistik işletmeleri kurmuş ve Kartalkaya'da bir kayak merkezi inşa etmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi