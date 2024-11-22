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“Mercek’’ operasyonlarında 90 bin 317 ruhsatsız silah ele geçirildi

“Mercek’’ operasyonlarında 90 bin 317 ruhsatsız silah ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan ’Mercek’ operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası getirildiğini belirterek,

"Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte; kanun hükmüne aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu Kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak" dedi.

Ruhsatsız silahlara yönelik bugüne kadar yapılan operasyonlara dair bilgi veren Yerlikaya, "1 Ocak- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarmamızca yapılan 'Mercek' operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakaladık. Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı ise 150 bin 765 ruhsatsız silah alanları, bulunduranları ve taşıyanları bir bir yakalıyor, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. 

Kaynak: DHA

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