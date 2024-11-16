MHP Genel Başkanı Bahçeli Aybüke Kılınç’ı kabul etti

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret sırasında Kılınç'ın, Genel Başkan Bahçeli'ye boks eldivenlerini ve milli formasını hediye ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret sırasında Kılınç'ın, Genel Başkan Bahçeli'ye boks eldivenlerini ve milli formasını hediye ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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